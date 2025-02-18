«Собственной персоной»: Андрей Беляев об актуальных вопросах южной столицы региона

Гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о том, каким получился ушедший уже 2024 год для «южной столицы», какие вызовы для города были основными в ушедшем году, позволит ли бюджет 2025 года справиться со всеми задачами, которые стоят перед администрацией города и какие направления работы городской администрации на текущий год можно назвать основными.

Источник: ПЛН-FM