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«Собственной персоной»: Андрей Беляев об актуальных вопросах южной столицы региона

19.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о том, каким получился ушедший уже 2024 год для «южной столицы», какие вызовы для города были основными в ушедшем году, позволит ли бюджет 2025 года справиться со всеми задачами, которые стоят перед администрацией города и какие направления работы городской администрации на текущий год можно назвать основными.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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