«Дневной дозор»: Нужно ли защищать детей и от чего?

Первого июня в России отмечается Международный день защиты детей. Как и по всей стране, в Пскове в этот день будет проходить много детских развлекательных мероприятий, и наша Псковская Лента Новостей не исключение, и мы организовали праздник, который будет проходить 31 мая в парке Машиностроителей в 12 часов дня . Но все ли знают, что за праздник такой, «День защиты детей»? По сути, этот день является напоминанием нам, взрослым, об огромной ответственности, которую мы несем за наших детей, за их жизнь и здоровье. Обеспечение детям комфортных условий для развития, возможности реализовать свои таланты и способности, направление всех усилий на то, чтобы дети были счастливыми - наша прямая обязанность. К сожалению, в современном мире от различных негативных социальных явлений в первую очередь страдает ребенок — от несправедливости, неразумности взрослых в решении семейных конфликтов, а порой и от жестокого обращения, насилия со стороны взрослых и сверстников. Поэтому не случайно во всем мире проблемам детства уделяется особое внимание. Какова идеология этого праздника? С какими опасностями приходится сталкиваться детям в современном мире? Кто должен защищать наших детей и от чего? - Об этом в программе «Дневной Дозор».

Источник: ПЛН-FM