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«Хайпожоры»: Плюшевый тренд на монстров и «ответы» на ЕГЭ/ОГЭ

30.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Плюшевый тренд на монстров: Россияне сходят с ума от «Лабубу»
  • Сыр в мышеловке: Мошенники продают «ответы» на ЕГЭ и ОГЭ
  • Яндекс расскажет о вас всё: За год властям передали данные почти о 80 тысячах россиян

 

 

Источник: ПЛН-FM



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