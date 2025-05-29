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«Хайпожоры»: Плюшевый тренд на монстров и «ответы» на ЕГЭ/ОГЭ
30.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Плюшевый тренд на монстров: Россияне сходят с ума от «Лабубу»
- Сыр в мышеловке: Мошенники продают «ответы» на ЕГЭ и ОГЭ
- Яндекс расскажет о вас всё: За год властям передали данные почти о 80 тысячах россиян
Источник: ПЛН-FM
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