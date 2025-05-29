«Хайпожоры»: Плюшевый тренд на монстров и «ответы» на ЕГЭ/ОГЭ

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

Плюшевый тренд на монстров: Россияне сходят с ума от «Лабубу»

Сыр в мышеловке: Мошенники продают «ответы» на ЕГЭ и ОГЭ

Яндекс расскажет о вас всё: За год властям передали данные почти о 80 тысячах россиян

Источник: ПЛН-FM