12:50 «На пятой передаче»: Новая камера со штрафами, расширение Юбилейной и закрыть переезд навсегда
«На пятой передаче»: Новая камера со штрафами, расширение Юбилейной и закрыть переезд навсегда
30.05.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Тема передачи - ремонт перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной на паузе и итоги комиссии по безопасности дорожного движения от 28 мая:
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«Круг» на Инженерной под знаком вопроса - запускать торги заново или заключать контракт с единственным поставщиком?
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Новая камера фотовидеофиксации в центре Пскова на непропуск пешеходов;
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Расширение на Юбилейной: три проблемы одним махом;
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Почему нельзя отправлять детей в лагерь с улицы Пароменской?
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Почему в Пскове грозят закрыть для автомобилистов один из железнодорожных переездов? А может быть и не один...
Источник: ПЛН-FM
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