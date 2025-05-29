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«На пятой передаче»: Новая камера со штрафами, расширение Юбилейной и закрыть переезд навсегда

30.05.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Тема передачи - ремонт перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной на паузе и итоги комиссии по безопасности дорожного движения от 28 мая:

  • «Круг» на Инженерной под знаком вопроса - запускать торги заново или заключать контракт с единственным поставщиком?

  • Новая камера фотовидеофиксации в центре Пскова на непропуск пешеходов;

  • Расширение на Юбилейной: три проблемы одним махом;

  • Почему нельзя отправлять детей в лагерь с улицы Пароменской?

  • Почему в Пскове грозят закрыть для автомобилистов один из железнодорожных переездов? А может быть и не один...

 

 

Источник: ПЛН-FM



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