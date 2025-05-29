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«Семейные ценности»: Миссия «Многодетная семья»

30.05.2025 14:54 «ПЛН-FM»

На этот раз в гости к ведущим Артему Татаренко и Анастасии Осиповой придут многодетные родители - Геннадий Кочетков и Алена Антонова. Они расскажут, как познакомились и впоследствии решили стать многодетной семьей, кто в их семье главный, как они воспитывают своих детей и распределяют обязанности по дому, что самое трудное и самое простое в многодетном родительстве.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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