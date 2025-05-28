«Три мудреца»: Величие Отечества или сытая жизнь?

Что важнее для современных россиян — величие державы, или собственное материальное благополучие? Почему в нашей стране одно, противоречит другому? Почему для величия страны граждане России вынуждены постоянно «затягивать пояса»? Об этом сегодня поговорили «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM