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«Три мудреца»: Величие Отечества или сытая жизнь?

29.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Что важнее для современных россиян — величие державы, или собственное материальное благополучие? Почему в нашей стране одно, противоречит другому? Почему для величия страны граждане России вынуждены постоянно «затягивать пояса»? Об этом сегодня поговорили «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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