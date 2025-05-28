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«Три мудреца»: Величие Отечества или сытая жизнь?
29.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Что важнее для современных россиян — величие державы, или собственное материальное благополучие? Почему в нашей стране одно, противоречит другому? Почему для величия страны граждане России вынуждены постоянно «затягивать пояса»? Об этом сегодня поговорили «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.
Источник: ПЛН-FM
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