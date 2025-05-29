Эхо города: Мемориал в деревне Белый Мох

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Градостроительный совет города Пскова единогласно утвердил концепцию мемориала в память о псковских бойцах специальной военной операции в деревне Белый Мох. В планах к концу сезона реализовать проект и создать мемориал. Известно, что автором проекта выступил известный скульптор Денис Стритович, который создал мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице. Мемориал в деревне Белый Мох будет расположен на въезде к кладбищу, на обзорном месте. Сегодня в нашей программе Глава Пскова Борис Елкин более подробно расскажет о замысле мемориала и деталях его возведения.

Источник: ПЛН-FM