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Эхо города: Мемориал в деревне Белый Мох

30.05.2025 08:35 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Градостроительный совет города Пскова единогласно утвердил концепцию мемориала в память о псковских бойцах специальной военной операции в деревне Белый Мох. В планах к концу сезона реализовать проект и создать мемориал. Известно, что автором проекта выступил известный скульптор Денис Стритович, который создал мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице. Мемориал в деревне Белый Мох будет расположен на въезде к кладбищу, на обзорном месте. Сегодня в нашей программе Глава Пскова Борис Елкин более подробно расскажет о замысле мемориала и деталях его возведения.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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