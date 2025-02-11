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«Дом Советов»: Андрей Козлов о начале парламентского года и работе в округе

12.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов стал гостем программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 февраля. Разговор был посвящен началу парламентского года и работе на территории депутатского округа.

По итогам 2024 года аграрная отрасль региона показала прирост в 30%. По производству свинины регион лидирует на Северо-Западе. Растениеводы тоже перевыполнили показатели. Прирост по молоку составляет 6%.  Как можно проанализировать сферу агропромышленного производства области? Какова ситуацией с мелиорацией сельхозугодий в регионе? Ощутима ли поддержка государства в сфере сельского хозяйства? Какие меры поддержки можно назвать вкладом депутатов Собрания в поддержку АПК региона?

Ответы на эти и другие вопросы - в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



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