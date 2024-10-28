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«Гонки по вертикали»: запрос на обновление, вокруг округов и «Ху ис мистер Чжан»

29.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Очередной выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали», посвященной темам общественно-политической жизни, вышел в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

  • Как Лебедя, Рака и Щуку превратить в Русскую чудо-тройку. Неделя под знаком муниципальной реформы: избрание глав новых округов, подведение предварительных итогов за круглым столом ПЛН FM и открытый вопрос, как быстро будут проведены преобразования в оставшихся 11 районах области и Великих Луках.
  • Запрос на обновление. Коммунисты обсудили на пленуме светлое прошлое и туманное настоящее, а в профсоюзах сегодня начинают «бесшовный переход». Как перемены на федеральном уровне могут отразиться на псковских левых и профсоюзном руководстве?
  • Кто вы, мистер Чжан. В псковском отделении «Новых людей» готовятся к приезду партийного активиста из Москвы, который, видимо, призван вдохнуть новую жизнь в региональное отделение.

 

Источник: ПЛН-FM



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