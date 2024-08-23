www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 августа 19 июля 6 августа 7 августа 31 июля 9 августа 18 июня 2 августа Телефон прямого эфира 1 августа 25 июля 6 августа 25 июля 31 июля 12 августа 31 июля

«Гордозор»: Сквер на Сиреневом бульваре - еще одно пространство с благоустройством на карте Пскова

26.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Подходит к концу благоустройство Сиреневого бульвара в Пскове. Что изменилось и что появилось в обновленном сквере? А что вызывает вопросы?

Разбирались ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?










  смотреть результаты



Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?










  смотреть результаты