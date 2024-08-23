«Гордозор»: Сквер на Сиреневом бульваре - еще одно пространство с благоустройством на карте Пскова

Подходит к концу благоустройство Сиреневого бульвара в Пскове. Что изменилось и что появилось в обновленном сквере? А что вызывает вопросы?

Разбирались ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM