12:50 «Гордозор»: Сквер на Сиреневом бульваре - еще одно пространство с благоустройством на карте Пскова
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«Гордозор»: Сквер на Сиреневом бульваре - еще одно пространство с благоустройством на карте Пскова
26.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Подходит к концу благоустройство Сиреневого бульвара в Пскове. Что изменилось и что появилось в обновленном сквере? А что вызывает вопросы?
Разбирались ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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