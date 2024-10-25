18:50 «Великий, могучий»: конский спорт, дипломатичный протокол – паронимы и лексическая сочетаемость
14:00 «Постскриптум»: Можно ли оскорблять депутатов, почему дорожают продукты и будущее псковской авиации
25.10.2024 12:50 «На пятой передаче»: Приставы и шлагбаум, новое кольцо и пятилетний экспресс-ремонт
«ГорДозор»: Кому нужен «Белочкин хуторок»?
28.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»
В псковском микрорайоне Овсище силами неравнодушных граждан организовали мини-сквер «Белочкин хуторок». Инициативу поддержали в администрации города и после непродолжительных работ локация была открыта на радость публике. На тот ли результат рассчитывали местные жители? Какова судьба этого сквера в обозримом будущем? И как нужно подавать пример самоорганизации? Эти и другие вопросы сегодня обсудят ведущие программы «Гордозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
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