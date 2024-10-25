«ГорДозор»: Кому нужен «Белочкин хуторок»?

В псковском микрорайоне Овсище силами неравнодушных граждан организовали мини-сквер «Белочкин хуторок». Инициативу поддержали в администрации города и после непродолжительных работ локация была открыта на радость публике. На тот ли результат рассчитывали местные жители? Какова судьба этого сквера в обозримом будущем? И как нужно подавать пример самоорганизации? Эти и другие вопросы сегодня обсудят ведущие программы «Гордозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM