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«ГорДозор»: Кому нужен «Белочкин хуторок»?

28.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»

В псковском микрорайоне Овсище силами неравнодушных граждан организовали мини-сквер «Белочкин хуторок». Инициативу поддержали в администрации города и после непродолжительных работ локация была открыта на радость публике. На тот ли результат рассчитывали местные жители? Какова судьба этого сквера в обозримом будущем? И как нужно подавать пример самоорганизации? Эти и другие вопросы сегодня обсудят ведущие программы «Гордозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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