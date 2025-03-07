«Железные люди»: Дайвер Роман Спицын о тайнах глубин

Гость студии - мастер спорта РФ по силовому троеборью, человек, поднимающий с глубин абсолютно все, что туда попадает, инструктор по дайвингу Роман Спицын.

Он расскажет о своем пути к «железному» спорту и об экстремальном хобби: как пришел в дайвинг, насколько сложно его освоить и насколько он безопасен, что люди чаще всего «теряют» в воде и легко ли это потом найти, легко ли выйти замуж, занимаясь дайвингом, как начать заниматься спортом?

Источник: ПЛН-FM