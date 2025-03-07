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«Железные люди»: Дайвер Роман Спицын о тайнах глубин

10.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - мастер спорта РФ по силовому троеборью, человек, поднимающий с глубин абсолютно все, что туда попадает, инструктор по дайвингу Роман Спицын.

Он расскажет о своем пути к «железному» спорту и об экстремальном хобби: как пришел в дайвинг, насколько сложно его освоить и насколько он безопасен, что люди чаще всего «теряют» в воде и легко ли это потом найти, легко ли выйти замуж, занимаясь дайвингом, как начать заниматься спортом?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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