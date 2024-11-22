«Хайпожоры»: Информационный взрыв псковской политики, воскрешение YouTube и магия под запретом

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

Информационный взрыв псковской политики: Лев Шлосберг* снова в федеральной повестке.

В VK Видео сдались: в приложении появился раздел «Политика».

Воскрешение YouTube или массовые галлюцинации.

В России хотят запретить заниматься магией - будущее предсказать невозможно.

Источник: ПЛН-FM