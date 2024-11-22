22.11.2024 18:20 «Дневной дозор»: Надо ли опасаться еще большей эскалации конфликта между Россией и Западом?
22.11.2024 14:00 «Квартирник»: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области о дресс-коде, гастрольном графике и растущей популярности джаза
22.11.2024 12:35 «Хайпожоры»: Информационный взрыв псковской политики, воскрешение YouTube и магия под запретом
21.11.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Новыхпартий.Нет, раскол несистемной оппозиции и медиа в информационной войне
21.11.2024 12:35 «Гайд-парк»: Елена Лунгу об эпидситуации в регионе и актуальных проблемах округа №2
«Хайпожоры»: Информационный взрыв псковской политики, воскрешение YouTube и магия под запретом
22.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
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Информационный взрыв псковской политики: Лев Шлосберг* снова в федеральной повестке.
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В VK Видео сдались: в приложении появился раздел «Политика».
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Воскрешение YouTube или массовые галлюцинации.
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В России хотят запретить заниматься магией - будущее предсказать невозможно.
Источник: ПЛН-FM
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