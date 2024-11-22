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«Хайпожоры»: Информационный взрыв псковской политики, воскрешение YouTube и магия под запретом

22.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Информационный взрыв псковской политики: Лев Шлосберг* снова в федеральной повестке.

  • В VK Видео сдались: в приложении появился раздел «Политика».

  • Воскрешение YouTube или массовые галлюцинации.

  • В России хотят запретить заниматься магией - будущее предсказать невозможно.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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