«Квартирник»: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области о дресс-коде, гастрольном графике и растущей популярности джаза

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову пришли музыканты из эстрадно-джазового оркестра Псковской области:

Дарина Дудина — рояль/клавиши;

Сергей Поторочин — бас-гитара;

Владислав Плотников — труба;

Роман Богданов — перкуссия;

Илья Гаврюсев — первый саксофон, саксофон-альт.

Гости студии рассказали, как происходил отбор в коллектив, с чем связан возросший интерес к джазу, как стать особенным оркестром и чего ждать псковичам 8 декабря на выступлении оркестра с особой программой.

Источник: ПЛН-FM