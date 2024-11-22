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«Квартирник»: Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области о дресс-коде, гастрольном графике и растущей популярности джаза
22.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову пришли музыканты из эстрадно-джазового оркестра Псковской области:
- Дарина Дудина — рояль/клавиши;
- Сергей Поторочин — бас-гитара;
- Владислав Плотников — труба;
- Роман Богданов — перкуссия;
- Илья Гаврюсев — первый саксофон, саксофон-альт.
Гости студии рассказали, как происходил отбор в коллектив, с чем связан возросший интерес к джазу, как стать особенным оркестром и чего ждать псковичам 8 декабря на выступлении оркестра с особой программой.
Источник: ПЛН-FM
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