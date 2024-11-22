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«На пятой передаче»: Законопроект об индексации штрафов

22.11.2024 12:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Темы выпуска:

  • повышение штрафов как тема пиара и фейков;

  • что изменится с 1 января;

  • чего не хватает в Кодексе об административных правонарушениях;

  • почему проституция страшнее чем проезд на красный свет.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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