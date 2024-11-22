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«На пятой передаче»: Законопроект об индексации штрафов
22.11.2024 12:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Темы выпуска:
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повышение штрафов как тема пиара и фейков;
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что изменится с 1 января;
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чего не хватает в Кодексе об административных правонарушениях;
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почему проституция страшнее чем проезд на красный свет.
Источник: ПЛН-FM
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