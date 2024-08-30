«Летопись воинской славы Псковской земли»: Алексей Наумец об истории 76-й дивизии

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли». Гость студии - член Совета Федерации от Псковской области, в недавнем прошлом первый заместитель командующего ВДВ России генерал-майор Алексей Наумец.

Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним об истории 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, которая буквально недавно была удостоена ордена Кутузова.

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM