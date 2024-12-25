«Эхо города»: Открытие Центра культурного развития в Острове

Добрый день! В эфире радио ПЛН FM программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова.

Под занавес уходящего года на территории микрорайона Остров-2 в городе Острове открыл свои двери Центр культурного развития. Новое не только для Островского района, но и для всей области. Строительство ЦКР стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» на выделенные федеральные средства, сумма превышает 135 млн рублей. В достаточно короткий срок – всего два года от идеи до дня открытия, - был выполнен проект, к выбору которого власти подошли тщательно, возведено само здание, выполнено минимальное его наполнение.

Глава Островского района Дмитрий Быстров рассказал в интервью нашей программе о предназначении Центра культурного развития и его дальнейшем наполнении.

Источник: ПЛН-FM