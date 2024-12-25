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«Зверьё моё»: Особенности ориентальных кошек
26.12.2024 08:45 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».
На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла владелица псковского питомника ориентальных кошек Жанна Салайкина. В студии поприсутствовали её юные подопечные.
Гостья рассказала об особенностях ориенталов, их отличиях от сиамцев, специфике ухода и воспитания. Какой характер отличает породу, кому она точно не подойдёт? Поддаются ли ориенталы дрессировке? Склонны ли они громко разговаривать и какие игрушки предпочитают? Как выбрать котёнка, чем кормить, как лечить?
Об этом и многом другом — в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
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