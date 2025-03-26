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Эхо города: Ремонт школ и детских садов Пскова
27.03.2025 08:25 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня поговорим о ремонте учреждений образования в текущем сезоне. Заместитель главы администрации города Виталий Сухинский для нашей программы пояснил, какие работы на объектах и в какой срок будут выполнены.
Источник: ПЛН-FM
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