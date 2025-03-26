Эхо города: Ремонт школ и детских садов Пскова

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня поговорим о ремонте учреждений образования в текущем сезоне. Заместитель главы администрации города Виталий Сухинский для нашей программы пояснил, какие работы на объектах и в какой срок будут выполнены.

Источник: ПЛН-FM