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Эхо города: Ремонт школ и детских садов Пскова

27.03.2025 08:25 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодня поговорим о ремонте учреждений образования в текущем сезоне. Заместитель главы администрации города Виталий Сухинский для нашей программы пояснил, какие работы на объектах и в какой срок будут выполнены.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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