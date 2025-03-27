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28.03.2025 18:50 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
Пришлось стать дисциплинированнее, штрафы выросли ощутимо.
Стараюсь быть внимательнее, но случайные штрафы все равно прилетают, их не избежать.
Для меня ничего не поменялось, езжу как раньше.
А что еще за повышение штрафов? Впервые слышу.
Я финансово обеспеченный человек, мне штрафы не страшны.
Не нарушаю ПДД.
У меня нет машины.
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«Прессинг»: Конец пропаганды, сокращение пайка, перемирие в информационной войне
«Три мудреца»: Город для памятников и памятники для города?
Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
Пришлось стать дисциплинированнее, штрафы выросли ощутимо.
Стараюсь быть внимательнее, но случайные штрафы все равно прилетают, их не избежать.
Для меня ничего не поменялось, езжу как раньше.
А что еще за повышение штрафов? Впервые слышу.
Я финансово обеспеченный человек, мне штрафы не страшны.
Не нарушаю ПДД.
У меня нет машины.
смотреть результаты
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