«Прессинг»: Конец пропаганды, сокращение пайка, перемирие в информационной войне
28.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Темой для обсуждения в студии станет сокращение расходов на пропагандистов. Аналогичные тенденции наблюдаются по ту сторону океана. Разворот во внешней политике и ориентация на внутренние проблемы грозит оставить без работы многих «профессиональных патриотов». Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят, на что будет жить прикормленная свора и как мировые процессы отразятся на региональном медийном пространстве.
Источник: ПЛН-FM
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