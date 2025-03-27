«Прессинг»: Конец пропаганды, сокращение пайка, перемирие в информационной войне

Темой для обсуждения в студии станет сокращение расходов на пропагандистов. Аналогичные тенденции наблюдаются по ту сторону океана. Разворот во внешней политике и ориентация на внутренние проблемы грозит оставить без работы многих «профессиональных патриотов». Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят, на что будет жить прикормленная свора и как мировые процессы отразятся на региональном медийном пространстве.

Источник: ПЛН-FM