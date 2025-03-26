«Три мудреца»: Город для памятников и памятники для города?

Ключевая тема, которую сегодня обсудят ведущие Олег Добрынин, Артем Татаренко, Константин Калиниченко - нужно ли упростить процедуру исключения «памятников» из регионального списка объектов культурного наследия (ОКН)? Кроме того, «мудрецы», как обычно, представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Источник: ПЛН-FM