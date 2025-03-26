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«Зверьё моё»: Королевские пудели
27.03.2025 08:45 «ПЛН-FM»
На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк придут заслуженный работник культуры России, лауреат всесоюзных и международных фестивалей, создатель и руководитель легендарной группы «Кром» Игорь Попов и его королевский пудель Арчибальд 2-й. Гость расскажет, какими бывают пудели, в каком уходе они нуждаются, и почему представителей данной породы считают самыми умными собаками.
Источник: ПЛН-FM
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