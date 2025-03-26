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Источник:
ПЛН-FM
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Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
Пришлось стать дисциплинированнее, штрафы выросли ощутимо.
Стараюсь быть внимательнее, но случайные штрафы все равно прилетают, их не избежать.
Для меня ничего не поменялось, езжу как раньше.
А что еще за повышение штрафов? Впервые слышу.
Я финансово обеспеченный человек, мне штрафы не страшны.
Не нарушаю ПДД.
У меня нет машины.
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«Собственной персоной»: Александр Хлопков о Годе защитника Отечества и юбилее Победы
«Экосреда»: Школьное эковолонтерство в Псковской области
Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
Пришлось стать дисциплинированнее, штрафы выросли ощутимо.
Стараюсь быть внимательнее, но случайные штрафы все равно прилетают, их не избежать.
Для меня ничего не поменялось, езжу как раньше.
А что еще за повышение штрафов? Впервые слышу.
Я финансово обеспеченный человек, мне штрафы не страшны.
Не нарушаю ПДД.
У меня нет машины.
смотреть результаты
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