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«PRO-ПРАВО»: Как продать долю в квартире?

28.08.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Очередной выпуск программы «PRO-ПРАВО» вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 августа. Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Псковской области, руководитель комитета по правовому просвещению АППО, член Ассоциации юристов России, общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, член Общественной палаты города Пскова Анна Соколова в этот раз предложила поговорить о  том, как продать долю в квартире?

 

Источник: ПЛН-FM



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