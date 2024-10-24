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«Пастырь»: Перенесение из Мальты части Креста Господня

25.10.2024 08:30 «ПЛН-FM»

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о важном для Русской православной церкви и российского государства событии, которое свершилось 225 лет назад — о перенесении из Мальты части Креста Господня.

 

Источник: ПЛН-FM



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