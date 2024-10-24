«Пастырь»: Перенесение из Мальты части Креста Господня

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о важном для Русской православной церкви и российского государства событии, которое свершилось 225 лет назад — о перенесении из Мальты части Креста Господня.

Источник: ПЛН-FM