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«Пастырь»: Перенесение из Мальты части Креста Господня
25.10.2024 08:30 «ПЛН-FM»
В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о важном для Русской православной церкви и российского государства событии, которое свершилось 225 лет назад — о перенесении из Мальты части Креста Господня.
Источник: ПЛН-FM
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