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«Креативная экономика»: Индустрия фото
27.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Креативная экономика», в рамках которой ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсуждают актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.
Как псковские фотографы приходят в профессию? Фотография в Псковской области - это искусство или заработок? Сколько стоит «входной билет» в профессию фотографа? Как и куда развиваться фотографу в регионе? Есть ли в регионе фото-сообщество? Чего не хватает псковским фотографам для развития?
На эти и другие вопросы ответили:
- Наталья Ушкалова - фотограф, автор проекта и иммерсионной выставки #ПРОДЕЛО;
- Егор Р - фотограф, видеограф;
- Роман Дмитриев - фотограф-пейзажист.
Источник: ПЛН-FM
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