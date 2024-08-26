«Креативная экономика»: Индустрия фото

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Креативная экономика», в рамках которой ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсуждают актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.

Как псковские фотографы приходят в профессию? Фотография в Псковской области - это искусство или заработок? Сколько стоит «входной билет» в профессию фотографа? Как и куда развиваться фотографу в регионе? Есть ли в регионе фото-сообщество? Чего не хватает псковским фотографам для развития?

На эти и другие вопросы ответили:

Наталья Ушкалова - фотограф, автор проекта и иммерсионной выставки #ПРОДЕЛО;

Егор Р - фотограф, видеограф;

Роман Дмитриев - фотограф-пейзажист.

Источник: ПЛН-FM