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«На пятой передаче»: Особенности аренды и покупки прицепов в Пскове
30.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Тема сегодняшнего выпуска - особенности аренды и покупки прицепов в Пскове. Зачем нужен прицеп? Какие возможности есть для аренды? Как пробрести прицеп в Пскове?
Ответы на эти и другие вопросы - в авторской программе Дениса Бахтина.
Источник: ПЛН-FM
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