«На пятой передаче»: Особенности аренды и покупки прицепов в Пскове

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема сегодняшнего выпуска - особенности аренды и покупки прицепов в Пскове. Зачем нужен прицеп? Какие возможности есть для аренды? Как пробрести прицеп в Пскове?

Ответы на эти и другие вопросы - в авторской программе Дениса Бахтина.

Источник: ПЛН-FM