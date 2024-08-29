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«На пятой передаче»: Особенности аренды и покупки прицепов в Пскове

30.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема сегодняшнего выпуска - особенности аренды и покупки прицепов в Пскове. Зачем нужен прицеп? Какие возможности есть для аренды? Как пробрести прицеп в Пскове?

Ответы на эти и другие вопросы - в авторской программе Дениса Бахтина.

 

Источник: ПЛН-FM



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