24.10.2024 18:20 «Дневной дозор»: Управляйкам хотят отдать на содержание аварийные дома — за и против
24.10.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Судьба власти в Великих Луках, налог на бездетность и что делать с западными праздниками?
«На пятой передаче»: Приставы и шлагбаум, новое кольцо и пятилетний экспресс-ремонт
25.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Темы выпуска:
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Шлагбаум для ПИЛГ – новые факты.
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Новый перекресток с круговым движением.
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Экспресс-ремонт сроком на пять лет.
Источник: ПЛН-FM
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