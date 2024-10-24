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«На пятой передаче»: Приставы и шлагбаум, новое кольцо и пятилетний экспресс-ремонт

25.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Темы выпуска:

  • Шлагбаум для ПИЛГ – новые факты.

  • Новый перекресток с круговым движением.

  • Экспресс-ремонт сроком на пять лет.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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