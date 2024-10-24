24.10.2024 18:20 «Дневной дозор»: Управляйкам хотят отдать на содержание аварийные дома — за и против
24.10.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Судьба власти в Великих Луках, налог на бездетность и что делать с западными праздниками?
«Подстрочник»: О гастролях Государственного русского драмтеатра Удмуртии в Пскове
25.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В Пскове проходят гастроли Русского драматического театра Удмуртии. Открылись они на Большой сцене Псковского драмтеатра спектаклем «Дама Пик».
Сегодня в студии об этой и других постановках рассказали режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин и актриса этого театра Александра Олвина.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати