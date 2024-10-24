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«Подстрочник»: О гастролях Государственного русского драмтеатра Удмуртии в Пскове

25.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В Пскове проходят гастроли Русского драматического театра Удмуртии. Открылись они на Большой сцене Псковского драмтеатра спектаклем «Дама Пик».

Сегодня в студии об этой и других постановках рассказали режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин и актриса этого театра Александра Олвина.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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