«Подстрочник»: О гастролях Государственного русского драмтеатра Удмуртии в Пскове

В Пскове проходят гастроли Русского драматического театра Удмуртии. Открылись они на Большой сцене Псковского драмтеатра спектаклем «Дама Пик».

Сегодня в студии об этой и других постановках рассказали режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин и актриса этого театра Александра Олвина.

Источник: ПЛН-FM