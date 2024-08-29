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«Прессинг»: Ответственность СМИ за автора, хозяин забора, преступное второе мнение

30.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили ответственность, которую СМИ несут за своих авторов перед законом и обществом. Они вспомнят травоядные времена, когда медиа в суде удавалось отбиться от Роскомнадзора за публикацию мнения, не совпадающего с официальной позицией, и приведут конкретный пример такого случая. Ведущие поспорили о том, должна ли площадка отвечать за взгляды авторов или выполнять только роль клумбы для цветения всех цветов.

Источник: ПЛН-FM



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