www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
22 октября 21 октября 17 октября Телефон прямого эфира 22 октября 24 октября 24 октября 21 октября 2 августа 21 октября 23 октября 22 октября 18 октября 2 августа 18 октября 22 октября

«Прессинг»: Ноунеймы в СМИ, звезды не зажигают, без права подписи

25.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили темный небосвод над медиаполяной: вспомнили имена коллег, громко звучавшие совсем недавно, и назвали сразу несколько причин, по которым новые громкие имена не появляются.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?










  смотреть результаты



Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?










  смотреть результаты