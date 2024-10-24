«Прессинг»: Ноунеймы в СМИ, звезды не зажигают, без права подписи

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25.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили темный небосвод над медиаполяной: вспомнили имена коллег, громко звучавшие совсем недавно, и назвали сразу несколько причин, по которым новые громкие имена не появляются.
Источник: ПЛН-FM
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