«Прессинг»: Ноунеймы в СМИ, звезды не зажигают, без права подписи

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили темный небосвод над медиаполяной: вспомнили имена коллег, громко звучавшие совсем недавно, и назвали сразу несколько причин, по которым новые громкие имена не появляются.

Источник: ПЛН-FM