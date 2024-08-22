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«Семейные ценности»: Усыновление воспитанников Детской деревни SOS-Псков

23.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».

Сегодня, 23 августа, в гости к ведущим Анастасии Осиповой и Олегу Добрынину придет заместитель директора Детской деревни SOS-Псков Елена Гаврилова. 

Какова система воспитания в Детской деревне SOS-Псков? Каким образом дети попадают в учреждение? Каков процент усыновлений в Детской деревне SOS-Псков? Что происходит с детьми, которых так и не усыновили, и какие гарантии предоставляет им государство? Как происходит отбор усыновителей? Об этом и многом другом - в эфире. 

 

Источник: ПЛН-FM



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