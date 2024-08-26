«Собственной персоной»: Константин Болотин о 90-летии псковского «Горводоканала»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии — директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Какие традиции сложились на «Горводоканале» за 90 лет работы? Помимо основной своей деятельности, какую помощь предприятие оказывает городу? Как идет модернизация технической составляющей «Горводоканала»? Какие планы на ближайшую и среднесрочную перспективу? На эти и другие вопросы Константин Болотин ответил в беседе с Любовью Кузнецовой.

Источник: ПЛН-FM