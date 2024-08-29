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«Собственной персоной»: Александр Козловский о ходе избирательной кампании-2024 и планах на новый парламентский сезон

30.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Общая оценка ситуации в стране и Псковской области, работа «Единой России» по оказанию гуманитарной помощи жителям Курской области, предварительные итоги избирательной кампании в Псковской области, выборы во вновь образованных муниципальных округах как продолжение второго этапа муниципальной реформы в Псковской области, планы на новый парламентский сезон. 

Об этом и многом другом поговорил с гостем студии ведущий программы Александр Савенко.

 

Источник: ПЛН-FM



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