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«Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ
25.10.2024 18:45 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Управдом». Сегодня Олег Добрынин с помощью соведущего, руководителя управляющей компании «Новый квартал» Антона Васильева будет разбираться в сложном для многих псковичей вопросе — в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Сколько, кому и за что мы платим?
Источник: ПЛН-FM
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