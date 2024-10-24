«Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Управдом». Сегодня Олег Добрынин с помощью соведущего, руководителя управляющей компании «Новый квартал» Антона Васильева будет разбираться в сложном для многих псковичей вопросе — в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Сколько, кому и за что мы платим?

Источник: ПЛН-FM