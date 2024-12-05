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«Управдом»: Общедомовые собрания собственников: зачем нужны и как правильно проводить?

06.12.2024 18:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Управдом».

Сегодня соведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев - рассказал, что делать,к каких случаях обязательно проводить общедомовое собрание жильцов? Кто может выступить инициатором проведения общедомового собрания? Как правильно подготовить общедомовое собрание?

Напомним, проект «Управдом» посвящен вопросам управления многоквартирными домами. Во всех секретах и тонкостях этой непростой темы прекрасно разбирается руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев.

 

Источник: ПЛН-FM



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