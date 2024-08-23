«Железные люди»: Лидер псковских воркаутеров Виталий Дидыч

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Железные люди».

Гость студии - лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч. Провел эфир Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Источник: ПЛН-FM