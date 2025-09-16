«Беседка»: «Автосалон №1» на атофестивале к 25-летию «ПЛН»

20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из партнеров события станет «Автосалон №1». Почему салон принял решение стать партнером события и что на нем представит? Какие услуги оказывает «Автосалон №1»? Какие автомобильные бренды смогут увидеть посетители на автофесте? На эти и другие вопросы ответит руководитель отдела продаж «Автосалон №1» Диана Клюева.

Источник: ПЛН-FM