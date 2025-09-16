www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 сентября 16 сентября 17 июля 16 сентября 12 сентября 27 августа 15 сентября Телефон прямого эфира 12 сентября 15 сентября 11 сентября 11 августа 16 сентября 16 сентября 15 сентября 11 сентября

«Беседка»: «Автосалон №1» на атофестивале к 25-летию «ПЛН»

17.09.2025 08:45 «ПЛН-FM»

20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из партнеров события станет «Автосалон №1». Почему салон принял решение стать партнером события и что на нем представит? Какие услуги оказывает «Автосалон №1»? Какие автомобильные бренды смогут увидеть посетители на автофесте? На эти и другие вопросы ответит руководитель отдела продаж «Автосалон №1» Диана Клюева.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
















  смотреть результаты



Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
















  смотреть результаты