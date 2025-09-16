www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области?

17.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней о реализации программы «Герои земли Псковской». Также Ирина Иванова расскажет о работе Корпоративной академии.

 

 

