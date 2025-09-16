«Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области?

Гость студии - директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней о реализации программы «Герои земли Псковской». Также Ирина Иванова расскажет о работе Корпоративной академии.

Источник: ПЛН-FM