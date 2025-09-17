www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

О туристических рекордах Псковской области рассказала Марина Егорова в пресс-центре ПЛН

18.09.2025 12:36 «ПЛН-FM»

Пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам развития туризма в Псковской области, состоялась в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

На вопросы ведущего Артема Татаренко и представителей псковских СМИ ответила министр туризма Псковской области Марина Егорова:

  • Какими туристическими рекордами может похвастаться Псковская область?
  • Какие виды туризма на сегодняшний день наиболее востребованы?
  • Какие меры поддержки оказываются региональным правительством для развития гастрономического и экологического туризма?
  • Могут ли наши средства размещения удовлетворить спрос гостей?
  • В каких муниципалитетах скоро появятся модульные отели? Чего не хватает псковскому туризму для полного счастья?

 

 

