О туристических рекордах Псковской области рассказала Марина Егорова в пресс-центре ПЛН

Пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам развития туризма в Псковской области, состоялась в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

На вопросы ведущего Артема Татаренко и представителей псковских СМИ ответила министр туризма Псковской области Марина Егорова:

Какими туристическими рекордами может похвастаться Псковская область?

Какие виды туризма на сегодняшний день наиболее востребованы?

Какие меры поддержки оказываются региональным правительством для развития гастрономического и экологического туризма?

Могут ли наши средства размещения удовлетворить спрос гостей?

В каких муниципалитетах скоро появятся модульные отели? Чего не хватает псковскому туризму для полного счастья?

Источник: ПЛН-FM