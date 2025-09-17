17.09.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»?
17.09.2025 12:35 «Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области?
О туристических рекордах Псковской области рассказала Марина Егорова в пресс-центре ПЛН
18.09.2025 12:36 «ПЛН-FM»
Пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам развития туризма в Псковской области, состоялась в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
На вопросы ведущего Артема Татаренко и представителей псковских СМИ ответила министр туризма Псковской области Марина Егорова:
- Какими туристическими рекордами может похвастаться Псковская область?
- Какие виды туризма на сегодняшний день наиболее востребованы?
- Какие меры поддержки оказываются региональным правительством для развития гастрономического и экологического туризма?
- Могут ли наши средства размещения удовлетворить спрос гостей?
- В каких муниципалитетах скоро появятся модульные отели? Чего не хватает псковскому туризму для полного счастья?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати