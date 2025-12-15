«Школа финансов»: Ответы на важные вопросы о работе карт UnionPay

Радио ПЛН FM представляет новый совместный проект с Россельхозбанком - «Школа финансов». Он посвящен инвестиционным проектам, а также работе карт UnionPay.

В четвертом выпуске директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Анна Тарасенко вместе с ведущим Константином Калиниченко обсудили, к каким сложностям при оплате картой UnionPay нужно быть готовым, отправляясь за границу, какие возможности UnionPay есть для иностранных граждан на территории РФ, насколько активно, по данным Россельхозбанка, россияне пользуются картами UnionPay?

Реклама: АО «Россельхозбанк», ИНН7725114488 Erid : 2SDnjbw4Mr7

Источник: ПЛН-FM