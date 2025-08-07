«Дневной дозор»: Нужно ли сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников?

1 сентября в России и ряде стран постсоветского пространства традиционно отмечается День знаний. С этого дня в школах, колледжах и вузах официально начинается новый учебный год . День знаний — это важная дата для многих родителей, особенно для тех, чьи дети впервые идут в школу - торжественная линейка, первый звонок, звон колокольчика… Но не все родители могут прийти на линейку к своим чадам из-за плотного рабочего графика.

И вот, в России предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников. Законопроект, подготовленный группой депутатов, готовится к внесению в Госдуму. По мнению законодателей выходной в День знаний нужен для того, чтобы семьи могли без стресса разделить радость праздника с детьми. Для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — день гордости, но не все работодатели готовы войти в положение. Общественность традиционно разделилась в оценке данной инициативы. Она нашла одобрение у родителей школьников, так им не придется отпрашиваться у работодателя, чтобы сопроводить своего ребенка во взрослую, школьную жизнь. Первая линейка сопровождается стрессом для ребенка и присутствие рядом мамы и папы делают для школьника этот день поистине праздничным.

Но есть и другая сторона медали. Сотрудники у которых детей нет, или же их отпрыски школу уже закончили отдыхать в этот день не будут, соответственно, будут 1 сентября работать, что называется «и за себя, и — за того парня». Противники инициативы негодуют, для чего выделять целый выходной день ради линейки, которая заканчивается в первой половине дня? Да и вообще, в нашем календаре и так праздников чересчур много, зачем нам добавлять новые? Действительно ли нужно делать 1 сентября выходным днем для родителей школьников? Готовы ли работодатели отпускать родителя школьника с работы 1го сентября? Нужен ли этот выходной день самим родителям, чьи дети идут со второго по десятые классы? Что о данной инициативе думают наши эксперты узнаем в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM