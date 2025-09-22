22.09.2025 14:00 «Постскриптум»: Кто будет новым полпредом в СЗФО и надо ли оценивать чиновников через «Госуслуги»?
«Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных»
23.09.2025 12:45 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска:
-
Итоги единого дня голосования. Как разрешилась, пожалуй, главная интрига избирательной кампании?
-
И снова - навстречу урнам. Год до парламентских выборов-2026: в партиях начинают подготовку, приходит время запускать обратный отсчет.
-
Чьи в лесу шишки? ПЛН готовится к старту нового сезона ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области».
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати