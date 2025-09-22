www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных»

23.09.2025 12:45 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска:

  • Итоги единого дня голосования. Как разрешилась, пожалуй, главная интрига избирательной кампании?

  • И снова - навстречу урнам. Год до парламентских выборов-2026: в партиях начинают подготовку, приходит время запускать обратный отсчет.

  • Чьи в лесу шишки? ПЛН готовится к старту нового сезона ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области».

 

 

Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?









