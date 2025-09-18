www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета

19.09.2025 12:34 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Восстание зумеров: непальцы отвоевали соцсети
  • Православный мессенджер «Зосима» запустят в России
  • Россиянам предложили отключать интернет по выходным

 

 

Источник: ПЛН-FM



