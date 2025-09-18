18.09.2025 12:36 О туристических рекордах Псковской области рассказала Марина Егорова в пресс-центре ПЛН
17.09.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»?
«Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета
19.09.2025 12:34 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Восстание зумеров: непальцы отвоевали соцсети
- Православный мессенджер «Зосима» запустят в России
- Россиянам предложили отключать интернет по выходным
Источник: ПЛН-FM
