«Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы?

23.09.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Середина сентября – финишная прямая подготовки топливно-энергетического комплекса и всего жилищно-коммунального хозяйства региона к зимнему периоду. Общая готовность объектов ЖКХ в регионе к зимнему периоду составляет около 80%. Некоторые муниципалитеты показывают полную готовность, у большинства – высокая степень готовности.

В подготовку к зимнему периоду входит в том числе необходимый запас энергоносителей – дров, угля. Но большая часть инфраструктуры ТЭК – на природном газе. Готово ли газовое хозяйство нашего региона к зимнему периоду? Как скажется на работе задолженность муниципалитетов и ограничение поставок газа «должникам» - эта новость встревожила общественность еще в августе. Какие предпринимаются шаги, чтобы снять эту проблемную ситуацию? Об этом мы сегодня поговорим с представителями компании «Газпром газораспределение Псков».

 

 

