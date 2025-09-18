www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Дионисий

19.09.2025 08:47 «ПЛН-FM»

Герой нового выпуска специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества» - монах Дионисий, в миру Поляков Петр Николаевич. Он прошел Великую Отечественную войну. Получил ранение и попал в плен, откуда бежал. После демобилизации работал на шахте, а потом пришел в Псково-Печерский монастырь и провел там 30 лет. О жизни монаха расскажет насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, игумен Хрисанф (Липилин).

 

 

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

Источник: ПЛН-FM



