«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: За что меня туда, в иноагенты?

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Судя по последним событиям, иноагентом в нашей стране могут признать кого угодно. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM