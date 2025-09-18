www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте

19.09.2025 12:55 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Темой передачи станет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», который состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

  • Как будут развлекать зрителей?
  • Почему стоит прийти всей семьей и взять с собой детей?
  • Как будет выглядеть шоу автозвука?

На эти и другие вопросы ответят директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев и организатор Pskov Racing Team Екатерина Пинчук.

 

 

