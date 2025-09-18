18.09.2025 12:36 О туристических рекордах Псковской области рассказала Марина Егорова в пресс-центре ПЛН
17.09.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»?
«На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте
19.09.2025 12:55 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Темой передачи станет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», который состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
- Как будут развлекать зрителей?
- Почему стоит прийти всей семьей и взять с собой детей?
- Как будет выглядеть шоу автозвука?
На эти и другие вопросы ответят директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев и организатор Pskov Racing Team Екатерина Пинчук.
Источник: ПЛН-FM
