«На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Темой передачи станет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», который состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Как будут развлекать зрителей?

Почему стоит прийти всей семьей и взять с собой детей?

Как будет выглядеть шоу автозвука?

На эти и другие вопросы ответят директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев и организатор Pskov Racing Team Екатерина Пинчук.

Источник: ПЛН-FM