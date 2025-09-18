«Семейные ценности»: Как подготовиться к родам?

Сегодня речь пойдет о подготовке будущих мам к родам.

Что такое психологическая и физиологическая подготовка к родам?

Где ее проходят и нужна ли она всем будущим мамам?

Что входит в эту подготовку?

Можно и нужно ли привлекать к участию к подготовке будущего папу?

Каковы особенности у первых и последующих родов?

С какими психологическими проблемами сталкиваются молодые мамы до и после?

Какие ошибки возможны в подготовке беременных к родам?

На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук и психолог центра Эльмира Абдулаева.

Источник: ПЛН-FM