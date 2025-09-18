www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Семейные ценности»: Как подготовиться к родам?

19.09.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня речь пойдет о подготовке будущих мам к родам.

  • Что такое психологическая и физиологическая подготовка к родам?
  • Где ее проходят и нужна ли она всем будущим мамам?
  • Что входит в эту подготовку?
  • Можно и нужно ли привлекать к участию к подготовке будущего папу?
  • Каковы особенности у первых и последующих родов?
  • С какими психологическими проблемами сталкиваются молодые мамы до и после?
  • Какие ошибки возможны в подготовке беременных к родам?

На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук и психолог центра Эльмира Абдулаева.

 

 

