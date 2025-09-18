18.09.2025 12:36 О туристических рекордах Псковской области рассказала Марина Егорова в пресс-центре ПЛН
«Семейные ценности»: Как подготовиться к родам?
Сегодня речь пойдет о подготовке будущих мам к родам.
- Что такое психологическая и физиологическая подготовка к родам?
- Где ее проходят и нужна ли она всем будущим мамам?
- Что входит в эту подготовку?
- Можно и нужно ли привлекать к участию к подготовке будущего папу?
- Каковы особенности у первых и последующих родов?
- С какими психологическими проблемами сталкиваются молодые мамы до и после?
- Какие ошибки возможны в подготовке беременных к родам?
На эти и другие вопросы ответят главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук и психолог центра Эльмира Абдулаева.
Источник: ПЛН-FM
